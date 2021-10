Alerta en Everton: pésimas noticias de Rafa Benítez sobre Yerry Mina

Malas noticias en Everton. En conferencia de prensa, Rafa Benítez confirmó que Yerry Mina no está disponible por una molestia física, a pesar de haberse entrenador con el grupo los últimos días.



Vale recordar que el zaguero central viene de disputar más de 270 minutos con la Selección Colombia en la reciente triple jornada de Eliminatorias.

Previo al duelo de este sábado contra Watford, Benítez fue claro ante los medios respecto a la complicada situación de Mina.



Siendo preguntado por la reaparición del ex-Santa Fe, dijo: “Siempre digo que no me gusta mentir. Si no te pudiera dar una respuesta, no te la daría. Pero no quiero mentir. Yerry Mina jugó tres partidos, los 90 minutos con su selección nacional. En su regreso tuvo que seguir las normas por covid-19 y durante un entrenamiento el otro día sintió una pequeña molestia en el tendón de la corva (posterior del muslo), así que no estará disponible”.



El español se notó un poco molesto por la situación. Habló también de los largos viajes que los convocados a su selección deben tomar y las reglas que ellos mismos deben seguir.



Everton y Watford, club en el que milita Juan Camilo Hernández, jugarán este 23 de octubre a las 9 a.m. (hora en Colombia).