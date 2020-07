¡Por fin volvió Yerry! Importante victoria del Everton sobre Leicester

El Everton de Carlo Ancelotti no tira la toalla en la lucha por las posiciones europeas y ahondó en la crisis del Leicester City, al que derrotó por 2-1. El equipo dirigido por Ancelotti se colocó muy rápido con una ventaja de 2-0 y aunque el Leicester intentó remar, no fue capaz de sacar nada positivo de la orilla azul del Mersey.



El colombiano Yerry Mina regresó tras superar una ruptura parcial en el músculo cuádruple izquierdo e ingresó a los 68 minutos de partido.

A los diez minutos de partido, Richarlison adelantó al Everton con un gran remate de primeras dentro del área. Cinco minutos más tarde, el VAR señaló un penalti que el árbitro no había visto por mano de Ndidi en una falta. Gylfi Sigurdsson lo convirtió desde los once metros y dio una ventaja de dos goles que el Leicester ya no pudo remontar.



Jamie Vardy apenas tuvo ocasiones y el tanto de los 'Foxes' lo logró con mucha fortuna Kelechi Iheanacho, ya que un rebote de la defensa le tocó en el pecho y se fue para dentro.



Leicester mantiene la tercera posición con 55 puntos, a expensas del Chelsea, que visita al West Ham, y que está a un punto del equipo de Brendan Rodgers. Everton, por su parte, está undécimo, con 44 unidades, a ocho del Manchester United que marca las posiciones de Liga Europa.