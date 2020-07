'Pudo ser mejor que el 'Tino'... Difícil si no hay una mente fuerte'

Marlos Moreno es uno de los futbolistas colombianos que más llamó la atención en el país tras su debut en la Selección Colombia. Su paso por Europa tenía grandes expectativas, pero el delantero no ha podido responder en su fútbol. Actualmente está en Portimonense de Portugal con muy pocos minutos.



Tras esto, Eladio Tamayo, exrepresentante del jugador, habló con ‘Blog Deportivo – Blu Radio’ sobre Marlos. Dio detalles y contó que se hablaba de que él acabó con la carrera del colombiano.

“Fue un muchacho que criamos con mi esposa, y él tomó la decisión de que no lo asesorara más. Para mí fue un golpe muy duro, pero esa es la vida. Él dijo que ya era mayor de edad y que no quería continuar más conmigo. Me afecta cuando en redes dicen que acabé con su carrera, cuando hace tres años que no sé nada de Marlos, ni un saludo vía telefónica”, empezó diciendo el agente.



Finalmente, habló sobre la frase del pasado en comparación con Faustino Asprilla y volvió a afirmarlo, pero que en su momento ya no aplica.



“Fue con la intención de crearle a él (Marlos) un ánimo favorable, por eso públicamente alguna vez dije que podría igualar o ser mejor que el 'Tino'. Si uno no tiene una parte mental fuerte y personas buenas que lo rodeen, es muy difícil", finalizó.