Valentierra, clarito: secretos del Once Caldas campeón de Libertadores

Un día como hoy hace 16 años, Once Caldas hizo vibrar al fútbol colombiano consiguiendo el máximo título sudamericano: la Copa Libertadores de América. Aquella gesta quedará marcada en la retina de los colombianos, pues fue la segunda conquista en dicho certamen.



Justamente en el aniversario del título, Arnulfo Valentierra habló en Win Sports sobre los secretos de aquel equipo que sorprendió a propios y extraños en toda América.

Respecto a la forma en que se debe afrontar la Copa, el ahora ex-futbolista aseguró que el mayor error de los equipos colombianos es “creer que se juega igual que el torneo local”. En ese orden de ideas, aquel equipo de 2004 “jugamos diferente a lo que hacíamos en Liga, teníamos jugadores distintos cuando teníamos el balón y ahí estaba lo diferente”.

​En cuanto al grupo como tal, reveló que no solo fue la unión de los jugadores lo que fortaleció la nómina sino también “el profe (Luis Fernando Montoya) nos metió un motivador, el jugador cree muy poco en eso pero es importantísimo. Íbamos ganando y le fuimos creyendo”.

Justamente recordó una anécdota especial sobre ese trabajo motivador: “Hubo una frase de él que se volvió insignia antes de jugar un partido, decía ‘la mesa está servida, ahí está toda la comida que quieran, ustedes verán si se la comen o la dejan ahí’, todo eso fue fundamental”.

En este sentido, criticó la actualidad del fútbol colombiano admitiendo que “es difícil que en Colombia volvamos a ganar una Copa porque nos quedamos en que esto es de técnico, asistente y preparador físico, cuando en realidad ahora hay un montón de gente detrás que trata de ayudar y complementar para sacar resultados”.

​Aclaró que el caso de Nacional fue aparte porque “tuvo un gran técnico y un gran ser humano para ganar la Copa”, pero los demás “nos hemos quedado quedado en que el teneos que ganar cosas con anda y el fútbol es cambiante”.

​El último factor que destacó Valentierra fue el uso del llamado “volante diez”, posición que él mismo tuvo en ese Once Caldas y que “el profe Montoya nunca dejó que me quitaran de ahí”. Aunque “la posición táctica parecía defensiva, teníamos un orden, a la hora de tener el balón me lo daban a mí y ahí empezábamos a resolver”.