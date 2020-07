El triste mensaje de Yerry Mina a la afición luego de su lesión

View this post on Instagram

Una lesión me impedirá jugar más esta temporada. Gracias a la afición y al club por todo el apoyo. Triste pero convencido de que gracias a la fuerza de Dios, volveré más fuerte 🙏🏾💪🏾 Trabajando desde ya en la recuperación 🔛 #EFC #FightNeverEnds #YM13 An injury will prevent me from playing more this season. Thanks to the fans and the club for all the support. Sad but convinced that, thanks to the power of God, I will come back stronger 🙏🏾💪🏾 Already working in my recovery 🔛 #EFC #FightNeverEnds #YM13