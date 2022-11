Yerry Mina al descubierto en Everton: ‘nunca se metan con Yerry’

Un equipo de tradición en la Premier League no se podía quedar con la tristeza del descenso. Aunque remaron contra la corriente en la temporada pasada, a falta de escasas fechas para culminar el rentado local, Yerry Mina y el Everton lograron quedarse con la estadía en la liga inglesa, por lo menos por un año más. Ahora, viven un mejor semblante sin afanarse mucho por los puestos de abajo.

Yerry Mina tuvo varias lesiones que lo sacaron en la temporada pasada, al igual que en el inicio de este nuevo certamen. Ver el fútbol desde casa, desde los banquillos o desde las gradas es muy diferente a estar jugando partido a partido y más cuando un jugador lo que quiere es ayudar a su club para obtener resultados y no cosechar malos resultados que a la hora de la verdad, pueden poner en riesgo el proyecto, y acabar con la estancia en la Premier League.



Nadie nunca quiere o espera descender. Al contrario de obtener la gloria, queda en la trayectoria de cualquier jugador como algo negativo y luego es remar contra la corriente para ascender. Es la ilusión. Durante la temporada pasada, la plantilla del Everton vivió momentos muy tensos con conversaciones airadas entre los jugadores y peleas y riñas entre compañeros.



Una Premier League que no fue como se esperaba con Rafa Benítez, y posteriormente, Frank Lampard quien se ganó la confianza y logró sostener la categoría fechas antes de la culminación del torneo. Demarai Gray, extremo de los ‘Toffees’ dialogó con The Athletic sobre los tramos más sensibles y complicados en la temporada pasada.



Demarai Gray no titubeó en decir que, aunque afortunadamente nunca hubo agresiones físicas, estuvieron cerca a irse a los golpes. Las discusiones fueron airadas e iban tomando otra cara cuando frente a frente, los jugadores se enfrentaban verbalmente. Gray sirvió como un calmante intentando de separar a sus compañeros.



El extremo inglés mantuvo que Yerry Mina protagonizó una dura pelea con Anthony Gordon, “peleamos mucho entre nosotros hacia el final de la temporada. Nunca llegó al punto físico porque los jugadores hubiéramos intervenido antes de eos. Fueron solo discusiones de voces y de encararse el uno al otro. Seamus Coleman era el pacificador, un tipo encantador pero que dice las cosas como son. En cambio, no te metas con Yerry Mina”.



Continuó hablando del colombiano, “recuerdo una vez que Yerry Mina le dijo algo a Anthony Gordon. Ustedes ven cómo juega Anthony, es un juguetón, así que le fue a reclamar por una jugada durante un entrenamiento y tuve que separarlo en el campo. Ahora nos reímos de eso”.



Yerry Mina ve la luz sobre el final del túnel, pues, aunque se esperaba mucho antes su regreso a las canchas, Frank Lampard confirmó que su vuelta al campo de juego está mucho más cerca.