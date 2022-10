Jugada maestra pondría a Yerry Mina a órdenes de exitoso DT en Italia

Yerry Mina está en la enfermería de Everton. Y tristemente se ha vuelto el "no importa cuándo lo leas" más habitual para la prensa inglesa, que no ve al colombiano muy firme en el equipo de Frank Lampard.

El futuro del central parece lejos de la Premier League y ya en Everton se plantean su salida no como castigo por sus problemas físicos sino por una razón económica: tiene la ficha más alta de la plantilla, con cerca de 135 mil euros a la semana.



¿A dónde irá? Según versiones de la prensa italiana, podría aterrizar en el Calcio. ¿De qué depende? Del futuro de Evan N-Dicka.



Según 'Calciomercato', Roma tiene en la mira al francés que juega con Santos Borré en Eintracht Frankfurt y lo está siguiente desde el título de la Europa League. La razón por la que no ha movido sus fichas es que el jugador tiene contrato hasta 2023 y podría salir sin pagar el valor de la transferencia. Claramente llegar hasta allá es poco probable para un titular habitual del club alemán, que trabaja en su renovación para no tener que cederlo gratis.



La jugada de Roma es clara: iría por N'Dicka en enero, pagaría los 8 millones de euros que hoy pretenden los alemanes y le quitarían al Arsenal, club con el que compite, la opción de ficharlo en verano.



¿Cómo entra Mina en la historia? Roma sabe que Arsenal ofrece pelea por títulos y Champions League mientras ellos hace tiempo no son protagonistas, lo que haría que el codiciado defensor francés prefiera irse a la Premier. Si Mourinho no logra convencerlo, el siguiente nombre en la carpeta sería el de Mina



Por ahora su única opción real es recuperarse de la última lesión, pues parecía que regresaría el fin de semana y Lampard informó de una recaída. Eso no es atractivo ni para Everton ni para ningún posible destino.