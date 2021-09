El canal colombiano que podría transmitir partidos de James en Catar

La exótica liga de Catar podría ser vista en Colombia, si el canal que está tras los derechos de transmisión, lo consigue en los próximos días. Y no, no se trataría de una broma como algunos creen.



Tal como ocurrió con la Liga de Turquía, que empezó a transmitirse con el arribo de Falcao García, Win Sports estaría trabajando en adquirir los derechos para ver a James Rodríguez y su nuevo equipo.



Cabe recordar que la Stars League de Catar no solo tendrá representación colombiana con James en Al-Rayyan. El delantero Jeison Medina, ex-América y Pasto, juega para Al-Shamal.

La información fue entregada por el periodista deportivo y estadígrafo, Paolo Arenas, quien aseguró que Win está tras los derechos de transmisión de la liga catarí.



"Estoy en la capacidad de confirmar que Win Sports ya está en conversaciones por los derechos de la Qatar Stars League donde jugará James. Sería el primer país, fuera de Oriente Medio, en adquirir los derechos. Por tarde, la próxima semana se define eso para bien o mal", mencionó en Twitter.



El '10' colombiano fue presentado oficialmente este jueves en Al-Rayyan y buscará tener minutos cuando antes. Por lo pronto, el equipo que dirige Laurent Blanc prepara el juego del próximo lunes frente Al-Khor. Se espera que James empiece a tener acción desde la próxima jornada.