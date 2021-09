James recibió lo que necesitaba: su familia habla de fichaje en Catar

James Rodríguez fue presentado este jueves como nuevo jugador de Al Rayyan de Catar y aunque muchos han criticado su llegada a una liga menor, el '10' recibió todo el apoyo de su familia a través de redes sociales. Su mamá, Pilar Rubio, y su hermana, Juana Valentina, dejaron clara su postura frente a la decisión que tomó el '10'.

"A donde vayas iremos contigo y siempre estaremos orgullosos de ti. Te amamos", fue el mensaje de Juana Valentina, quien hace unos días contó que James será el padrino de su primer hijo.



Por otro lado, Pilar Rubio publicó una fotografía del '10' en su presentación oficial diciendo: "Contigo siempre hijo no importa dónde, la felicidad y la tranquilidad no son negociables. Infinitas gracias por tanto, me siento súper orgullosa de ti, recuerda que todo depende de ti… Nuevos comienzos con la fe en DIOS los sueños se consiguen, las batallas se vencen y los milagros surgen. James lo demás ya lo sabemos".