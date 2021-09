Cómo ver los partidos de James Rodríguez en Catar: ojo a su celular

¿Es usted fanático de James Rodríguez y lo ha seguido en el Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, pero no sabe cómo va a ver sus partidos en Al-Rayyan, su nuevo equipo?



¿Se muere de ganas por analizar el nivel de la Liga de Catar, pero en su operador de cable no hay un canal catarí? ¿Ya probó con bein Sports, pero por estar en Colombia no le permite seguir la señal?



No se preocupe, en FUTBOLRED revelemos el secreto y le contamos cómo puede seguir los partidos de Al-Rayyan, y de la Stars League de Qatar en su celular. Con solo un clic, podrá curiosear sobre la exótica liga y los rivales de James.



Es la app de ‘Al Kass’, que en Catar es un canal de televisión, pero que ofrece también el servicio en el teléfono móvil… ¡Y es gratis!



Usted la puede descargar en su teléfono. Si es Smartphone, ingrese al Play Store y busque ‘Al Kass’; debe salirle este logo y esta aplicación.



Al Kass para Smartphone. Foto: Captura de imagen

Si usted tiene un iPhone, entre a s App Store y busque ‘Al Kass’: si le sale el siguiente logo, descárguela sin preocupación.

Al Kass para iPhone. Foto: Captura de imagen

Aunque ver los partidos de James en Colombia por televisión todavía no es posible, se dice que Win Sports inició gestiones para adquirir los derechos de transmisión de la Liga de Catar. Habrá que esperar si el sueño se convierte en realidad.