¿James volverá a Europa? 5 condiciones que debería cumplir en Catar

James Rodríguez se fue a jugar a la Liga de Catar para volverse a sentir feliz en el fútbol. No la estaba pasando bien en Everton, desde que se fue Carlo Ancelotti y asumió como entrenador Rafa Benítez, que le avisó de inmediato que no lo iba a tener en cuenta como primera opción en su plantel.



Es por eso que James, al no conseguir otro equipo europeo que asumiera su ficha y salario, decidió probar con una liga exótica y en crecimiento, en un país que se alista para ser sede de la Copa Mundial de la Fifa en 2022.



Esa decisión hizo que llovieran críticas de la prensa y de los aficionados. Las redes sociales, en alto número, rechazaron el fichaje a Catar, pues entiende que, a sus 30 años, James estaba para seguir en Europa.



¿Es viable que James vuelva a Europa? Sin dudas, por su talento y ascendencia mundial. Pero antes debe cumplir con 5 condiciones.



1- Mantenerse sano. James espera que su recuperación y trabajo de pretemporada, el sacrificio de no estar con la Selección Colombia a mitad de año, dé frutos y pueda competir con fortaleza muscular. Que las lesiones se conviertan en un recuerdo y dejen de ser su fantasma. Deberá entrenarse bien, cuidarse en cada detalle, y mantenerse en condiciones para no fallar. Así, el mercado se fijará en su evolución y se volverá un jugador de alta confiabilidad para fichar.



2- Escapar de los escándalos. Y por eso Catar puede ser el sitio perfecto para enfocarse en su vida profesional y no ser centro de noticias de farándula, páginas rosas o escándalos por excesos. Y es que el país del Golfo maneja un estilo de vida muy reservado en el día, pues no se sale mucho debido a las altas temperaturas; así, los equipos entrenan y juegan en las noches, cuando el clima es más llevadero, así que no queda tiempo para las salidas, fiestas y otras actividades.



3- Competir. Tener minutos, regularidad en los partidos, y demostrar el talento que hace diferencia, será fundamental para James. Es que simplemente no estaba pasando eso en los últimos 4 meses, y estar activo le devolverá la tranquilidad y la motivación para ser figura.



4- Jugar con la Selección. Vestir la camiseta de su país le dará la vitrina que no tendrá en Catar. Hacer unas buenas Eliminatorias y un eventual tercer Mundial, hará que lo volteen a mirar y lo vean como un líder positivo. Alejarse de la Selección, como lo hizo, no le ha traído cosas buenas, y lo hace ver como un personaje difícil.



5- Jorge Mendes. Su empresario será fundamental en caso de que James vuelva a fortalecer su imagen. Su gestión lo puede llevar de vuelta a Europa, así no sea en uno de los equipos más grandes.