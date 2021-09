Jeison Medina lo sentencia: colombiano en Catar dejó mensaje a James

Aunque sonó como refuerzo en un club de Argentina, Jeison Medina terminó dejando el fútbol colombiano para fichar con Al Shamal en Catar. Se trata de una liga desconocida en Colombia, pero que en los últimos días ha despertado mucho interés con la posibilidad de Al Rayyan de vincular a un '10' de Selección que pasó por importantes clubes europeos como Real Madrid y Bayern Munich.



James Rodríguez ya tendría todo listo para fichar en el fútbol catarí y a pocas horas de un anuncio oficial, Medina dialogó con Gol Caracol para contar detalles de la liga a la que se enfrentará el volante. Le dejó una sentencia pensando en Selección Colombia.

El delantero antioqueño, de 26 años, dejó el fútbol colombiano en el que jugó con Leones, América y Pasto, para buscar un mejor futuro en el Medio Oriente. El '9' del Al Shamal está contento con la "enriquecedora" experiencia. "Adaptándome, me ha costado un poco el tema del clima, pero ya ha ido bajando la temperatura. Estoy contento con la liga y todo. Es una cultura totalmente diferente, cosas del fútbol que se pueden hacer en otras partes, aquí no se puede, en temas de camerino. Los compañeros me ayudan mucho en el idioma”.



Medina reconoció que decidió irse a Catar por ser una "gran oportunidad en lo económico", pero también lo hizo pensando en un crecimiento profesional. "Todo acá es de primer nivel y no dudé ni un minuto en venir. En tema de infraestructura Catar ha venido creciendo de una manera muy grande, los estadios del Mundial ni se diga, son increíbles. Cada vez hay más construcciones, le están invirtiendo al fútbol, está tomando mucha importancia a la liga y es algo que me sorprendió. Afuera del estadio estas a 40 grados y luego entras y ya estás en un clima ambiente".



¿Y sobre lo rivales? El delantero dejó claro que no hay mucha intensidad en los entrenamientos y que en la liga se ha topado con jugadores técnicos y rápidos. De los 10 clubes de la liga profesional hay tres a los que se debe mirar con atención, uno de ellos es el Al-Sadd que dirige Xavi. "Se está mejorando en la parte táctica, porque creo que falta un poco de eso".



Finalmente, Medina se refirió al tema James Rodríguez. "Nadie duda de la calidad de James. Se pueden dos escenarios, que llegue acá, coja nivel y en las Eliminatorias haga maravillas, o que por estar acá no lo convoquen, pero James con ritmo, teniendo muchos minutos lo hará de gran manera en la Selección Colombia”.



¿Y su consejo? Jeison pidió más bien que James le de un consejo a él. Lo que sí le advirtió a través de Gol Caracol es que "llega a una liga totalmente diferente en muchas cosas, costumbres, pero es competitiva, se puede jugar. James encajaría muy bien en un lugar en el equipo, porque con la media distancia y con las características de él, podría hacer grandes cosas”.