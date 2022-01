Se dispara especulación por ausencia de James: ¿covid? ¿nueva lesión?

James Rodríguez encendió las alarmas en la Selección Colombia y en Al-Rayyan tras su ausencia en la convocatoria para la visita a Al-Khor, por la Liga de Catar.

Aunque venía de marcar doblete y dar asistencia, el colombiano no apareció en la lista y, por ahora, no hay una versión oficial sobre los motivos.



De esta manera, las especulaciones han estado a la orden del día. Medios locales han asegurado que la baja del estelar jugador se debería al contagio de covid 19 suyo o de alguien de su entorno, lo que habría obligado a un aislamiento. La versión no fue confirmada por Al-Rayyan.



De ser así, para la selección nacional sería el mal menor, pues el regreso dependería solo de dar un resultado negativo en los diez días que faltan para el partido contra Perú, el 28 de enero.



Sin embargo, una versión más genera mucha preocupación: el zurdo podría haberse resentido de una dolencia muscular. Eso sí que sería un dolor de cabeza para el técnico Reinaldo Rueda, quien ha planeado ese duelo clave de Eliminatorias sobre la base de un número 10 que venía físicamente a tope, sin asomo de lesiones y además en racha, tras el doblete y la asistencia en su último partido.



Las versiones son todas de prensa y no hay una voz oficial. Por el bien de Al-RAyyan, de la Selección Colombia y especialmente de James, lo ideal sería aclarar el panorama sin darle más vida a la especulación.