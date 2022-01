¿Preocupación? James el gran ausente en el partido del Al-Rayyan

Sorpresa para todos los colombianos, luego de que se confirmará que James Rodríguez no estuviera convocado para el juego de su equipo el Al-Rayyan frente a al Al-Khor SC, aunque todavía no se tiene mucha información de su ausencia, las alarmas del entorno de la Selección Colombia se prenden para lo que será los juegos de Eliminatoria.

La noticia se dio a conocer cuando el equipo del colombiano dio a conocer el once inicialista para el juego y el nombre de James no apreció ni siquiera en el banquillo, se espera que en las próximas horas se conozca las razones de la ausencia del colombiano.



Este juego es uno de los más atractivos de la liga de Catar, teniendo en cuenta que ambos equipos están peleando zona de descenso. La pelota comenzará a rodar a las 10:30 AM.



Noticia en desarrollo



Este es el once inicial del Al-Rayyan