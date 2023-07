Decidieron el futuro de Durán es Aston Villa: Emery fue contundente

El delantero colombiano Jhon Jader Durán fue uno de los grandes refuerzos que tuvo Aston Villa en la temporada pasada de Premier League y tras no ser tenido en cuenta de manera constante por Unai Emery, el futuro del joven jugador era una incógnita.

Pese a que Aston Villa inició su pretemporada y el colombiano es parte de ella, su destino no se sabía, pues las escasas oportunidades en el equipo resultaron ser pocas y él se especulaba que el atacante de 18 terminaría cedido en otro club para retomar competencia más continúa, pues en Chicago Fire era un jugador clave.



Con respecto a la actualidad de Jhon Jader Durán, el técnico español Unai Emery dio su punto de vista con respecto al plan que tiene con el colombiano y aseguró que él no se mueve del equipo, confirmando que lo llevará poco a poco durante la temporada, negando que fuera prestado a otro equipo.



“No estamos hablando de la posibilidad de que se vaya cedido. Es un jugador que necesitaremos porque es nuestro segundo delantero con Cameron Archer y tenemos que usarlos a ambos y darles oportunidades para que nos ayuden, pero no es una posibilidad que Jhon Durán se vaya cedido. Se quedará aquí”, dijo Emery en conferencia de prensa.



Hay que recordar que después de su llegada al Aston Villa, Durán no pudo ser convocado a Selección Colombia para Sudamericano Sub-20 y de igual manera, tampoco fue prestado para ir al Mundial de la categoría, algo que no gustó mucho a la afición colombiana, pues no era titular en el conjunto inglés.



En la anterior temporada con Aston Villa apenas jugó 12 partidos, aunque todos fueron ingresando desde la suplencia y en promedio jugó 12 minutos por juego. De hecho, su último juego fue contra Liverpool de visita (1-1) y lo hizo hasta el minuto 87.



Por ahora, Aston Villa seguirá preparándose y afina detalles para enfrentar en amistosos a Brentford el 30 de julio y Lazio el 3 de agosto.