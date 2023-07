Borja alzó el título de Liga Argentina: números de su temporada

River Plate jugó su último partido de Liga Argentina y frente a Racing Club, el equipo dirigido por Martín Demichelis logró ganar 2-1 en el estadio Más Monumental y terminó alzando de manera oficial, el título liguero.





Dentro de la nómina campeona se encontró Miguel Ángel Borja, quien frente a Racing no fue titular, pero logró tener acción en los últimos 15 minutos, cerrando así una temporada de muchos altibajos donde casi no tuvo chances de ser titular.



Tras cerrar la temporada de Liga Argentina, los números de Miguel Ángel Borja fueron bastante bajos y pese a que jugó 21 partidos de 27 posibles en el campeonato local, terminó solo jugando 9 en condición de titular.



De igual manera, el ‘Colibrí’ apenas pudo marcar 5 goles en Liga, siendo contra Argentinos Juniors, Independiente, Boca de penalti, Platense y Barracas Central. Después de ese juego, no volvió a marcar tras los pocos minutos y acumuló seis partidos de Liga sin romper la red.





Estos fueron los números de Miguel Borja en Liga Argentina:

​

Partidos jugados: 21

Jugados como titular: 9

Promedio minutos por partido: 39

Goles: 5

Goles por partido: 0.2

Asistencias: 1