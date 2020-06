Independiente no se rinde por Andrés Roa: ¿por fin convencerá al Cali?

Este viernes se reactivó la posibilidad de que el volante atlanticense Andrés Felipe Roa se quede en Independiente de Avellaneda, no solo porque es la intención del jugador sino del elenco rojo que dirige Lucas Pusineri.



A 4 días de que se venza el plazo para el uso de la opción de compra de los derechos federativos, el conjunto argentino se juega la última carta de forma oficial y solicitó pagarlo en cuotas. Por su parte, el equipo vallecaucano condiciona la transacción a que en el momento que tengan flujo de paga, inmediatamente abonen al compromiso por Roa.



Desde Buenos y en diálogo con ‘El Súper Combo del Deporte, el periodista Facundo señaló que “no tengo la cifra, pero me enteré en Independiente que la primera transferencia sea para abonar lo del pase. Desde el Cali me dicen que no están lejos ni en lo numérico ni en la famosa letra chica del contrato, son optimistas en ambas partes, no sé si en el día de hoy o en los próximos esta operación llegue a un final feliz tanto para Cali, Independiente y obviamente para el jugador, que es el que está en el medio de esta negociación”.



“Roa tuvo un gran semestre después de la llegada de Lucas Pusineri, ha colmado las expectativas de la gente de Independiente y del nuevo entrenador, estoy en condiciones de afirmar de que continuará en el cuadro rojo de Avellaneda”.



En contacto con FUTBOLRED, Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, confirmó la información: “Independiente mandó propuesta, esta mañana respondí contrapropuesta dándoles un margen de maniobra en el tiempo, pero con los criterios que garanticen las pretensiones económicas y nos blinden jurídicamente. Los derechos federativos del jugador solo se entregarán cuando se cumpla la totalidad del pago”.



De igual forma, el directivo ratificó que el Cali no acepta ninguna rebaja en el valor pactado inicialmente, por lo que lo adeudado son 900.000 dólares, y en ese sentido se mantiene firme.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces