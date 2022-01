Reaparece una 'novia' para Luis Díaz: ¿jugaría con otro 'panita'?

Luis Díaz está de nuevo en el radar de la Premier League... de hecho, no ha salido de ahí en más de seis meses.

El atacante ha sido mencionado con insistencia como objetivo de Liverpool y también se menciona al Newcastle, pero ahora habría un tercero en discordia, uno que se mencionó en el pasado.



Se trata de Tottenham, equipo que en el pasado, cuando Mourinho era DT, habría manifestado su interés.



Medios de Reino Unido aseguran que el colombiano está siendo evaluado desde hace meses y que ya habría tenido lugar una primera oferta a Porto, nada menos que por 60 millones de euros. ¿La respuesta? No, gracias.



El jugador, de 24 años, no tiene prisa y su equipo tampoco. Esperarían al mercado de verano y no cederían ante la presión, ni siquiera por una oferta tan tentadora. Si nadie aparece con 80 millones de euros, el valor de la cláusula de rescisión, habrá paciencia.



El técnico Sergio Sérgio Conceição ya había dado la idea de que no habría manera de retenerlo: "no podemos adivinar lo que va a pasar. Los jugadores tienen una cláusula de rescisión, si la pagan no podemos hacer nada", dijo el DT.



Así las cosas, el mercado se seguirá moviendo y Díaz seguirá en el radar de muchos. Pero de noticias confirmadas, nada por ahora.