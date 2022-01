¿Síntoma de resignación? DT de Porto abre la puerta a salida de Díaz

Luis Díaz y su futuro hacen méritos para ser una de las novelas más emocionantes del mercado de invierno.

Cada día hay una señal, una nueva especulación sobre su llegada a equipos de lo más atractivos: Liverpool sería el destino ideal, peor suenan fuerte Newcastle y hasta Roma, sin que por ahora haya nada oficial.



El colombiano está en lo suyo, volviendo tras superar el coronavirus con gol y asistencia y siendo elegido, una vez más, gran figura del triunfo 2-3 de Porto sobre Estoril por la Liga de Portugal. "Estoy muy concentrado en el club y muy feliz de estar aquí", se limitaba a decir.



Pero fuera de sus dominios se mueven las negociaciones y, necesariamente, dan la idea de que en cualquiera momento se puede ir del Porto.



Tanto que su entrenador, Sérgio Conceição, ha entregado una declaración que, para muchos, tiene un toque de resignación de ver salir a su hombre más influyente: "no podemos adivinar lo que va a pasar. Los jugadores tienen una cláusula de rescisión, si la pagan no podemos hacer nada", dijo.



¿De cuánto estamos hablando? De 80 millones de euros, nada menos, si algún Liverpool o cualquier otro quiere ahorrarse las discusiones y simplemente llevárselo.



"La idea es mantener a los jugadores que consideramos importantes para el proyecto, sabiendo que doy importancia a todos", intentó matizar el DT, pero al final, si aparecen con el dinero, no tendrá más remedio que ayudarle a hacer la maleta. ¿Vendrán en este invierno, aunque las grandes transferencias son más usuales en el verano, por el talento del guajiro? Este mercado apenas comienza...