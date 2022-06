¿Recalculando? Repentino cambio de opinión sobre Dávinson en Tottenham

Dávinson Sánchez solo sabe que está en vacaciones. Todo lo demás es especulación, comentarios de prensa y una dura realidad: la temporada, en términos de actividad, fue para el olvido.

El zaguero vivió días complicados con la llegada del técnico Conte y terminó jugando solo tres partidos contando todas las competencias, más allá de los goles que pudo celebrar. Perdió su lugar, como se esperaba, con 'Cuti' Romero en su club, y además vivió la durísima experiencia de la imposibilidad de Colombia para quedarse con un cupo al Mundial de Catar.



Por eso los rumores del mercado lo ubicaron de inmediato fuer de Tottenham, porque dispone de pocas posibilidades y porque el equipo repescará jugadores jóvenes que estaban cedidos, con lo cual la fila se hará mucho más larga.



Sin embargo, una última opción apareció de repente: según Football London, Dávinson podría quedarse si se concretan las salidas de Rodon y Japhet Tanganga, con lo cual se abriría un gran espacio para pelear de nuevo la titularidad.



El propio técnico Conte salió a defenderlo recientemente, cuando terminó jugando por la baja de Romero y cumplió a cabalidad: “quiero elogiar el desempeño del Patrón Sánchez. Tener en el equipo a estos muchachos, como él y Joe Rodon, jugadores que si no juegan todos los partidos, se mantienen enfocados y trabajan muy duro y luego, cuando hay una situación en la que tienen que jugar, muestran que están en una forma fantástica”, dijo el DT en el cierre de la Premier.



Ese espaldarazo es lo que faltaba. Sánchez puede ser recambio para Romero, quien además tendrá el Mundial que el colombiano no disputará. No necesariamente es mala idea quedarse.