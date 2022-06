Debate FUTBOLRED: ¿Lorenzo es el DT ideal para Selección Colombia?

El tema del momento y de las próximas semanas no será el atravesado amistoso de la Selección Colombia, este domingo contra Arabia Saudí. A esa inmediatez se superpondrá el bien mayor que es la llegada de Néstor Lorenzo como nuevo entrenador del equipo de mayores, en reemplazo de Reinaldo Rueda. El exayudante de José Pékerman tomará las riendas a pesar de las dudas por su inexperiencia, con el objetivo claro de empezar a construir el regreso a una Copa Mundo en 2026. ¿Habría que alegrarse o preocuparse? Responden expertos en nuestro Debate FUTBOLRED.

Preguntas propuestas por FUTBOLRED:



1. Es Néstor Lorenzo el hombre ideal para ser entrenador de la Selección Colombia, en una coyuntura de crisis como la actual? Por qué?



2. Cuáles cree que serán los retos de Lorenzo y de la propia FCF en este proceso.. de hecho, ¿se puede pensar que nace un proceso?



Gabriel Meluk

Editor de Deportes del El Tiempo



1. Me parece muy relativo si es ideal Lorenzo. Vengo con una teoría hace rato y es que los directores técnicos no son lo más importante ni lo fundamental en un equipo de fútbol, hemos rendido demasiado culto a los técnicos cuando el fútbol no está en ellos ni en sus explicaciones tácticas ni en sus entendimientos estratégicos, el fútbol está en el futbolista. Creo que la Federación lo que intenta es volver a tener un grupo unido de trabajo, en el que el líder, el jefe de personal lidere desde el sentido común y la 'buena onda', la 'social bacanería' de García Márquez. No quieren repetir la experiencia de que el equipo se parta como con Queiroz y vengan dos partidos para estar eliminados del Mundial. Eligen a un técnico que conoce el fútbol colombiano, tuvo buen suceso en su época de asistente de Pékerman y creo puede armar un buen grupo para la próxima eliminatoria, sabiendo que pueden ser 7 los clasificados por Suramérica



2. El reto de Lorenzo y la FCF es clasificar al Mundial, ese cuento de los procesos lo agarro con pinzas, los procesos como los venden es un cuento inventado por entrenadores para defender sus puestos en caso de no lograr los resultados que necesitan. Esto es sencillo: ¿cuál es su meta? Clasificar al Mundial. Es el único reto.



Pilar Velásquez

Periodista de Semana



1. No sé si lo es, los resultados hablarán. Yo siento que lo traen para decir, “miren ¿querían a Pekerman?, no lo traemos a él pero si alguien que fue de su equipo”. Lorenzo, pese a su buen presente en Melgar, no tiene tantos pergaminos para dirigir una selección. Conoce a los jugadores y ese es su punto a favor porque lo vivió en el proceso 2014 s 2018. Amaranto es la perfecta compañía para él o cualquiera que asuma, porque conoce el equipo desde la experiencia de jugador y está haciendo carrera. Para mi Gamero o Hernán Torres merecían la oportunidad. De Amaranto me gusta que después de cara proyecto que ha tenido se ha seguido preparando.



2. El Mundial no es el gran objetivo. Una Copa Mundo de 48 equipos en el que Conmebol tiene 6 cupos y medio, no es ambicioso. Hay que volver a ganar y recuperar el prestigio que de perdió por no ir a Catar. Al menos, una Copa América.



Samuel Vargas

Comentarista y analista en DirecTV Sports y Win Sports



1. Néstor Lorenzo es el nombre ideal para este contexto de Selección Colombia, no hablo a título personal porque hubiese deseado una transformación profunda, una 'revolución futbolística' encabezada por un Marcelo Bielsa o un Jorge Jesus, pero si vamos al contexto actual es el hombre ideal porque huele a Pékerman, porque fue su mano derecha, porque su gran proceso lo cimentaron primero a partir del manejo de grupo y segundo, el punto de vista estratégico, muy influenciada por Néstor Lorenzo. Así que es un hombre ideal por ese manejo de grupo, la cercanía con el futbolista, está demostrado que en Colombia funciona más el que acompaña que el que interviene. Entonces, para mí perfil yo quería revolución, pero en el país funciona más el cuidado al jugador.



2. En Colombia se sostienen los procesos en tanto haya resultados, ante la menor turbulencia se aborta el proceso y se buscan alternativas. Entonces el proceso nace sí, pero depende del resultado porque convicción han demostrado los dirigentes que no tienen por los técnicos que han traído. Y luego los retos pasan inicialmente por el manejo de grupo. La selección ha sido, últimamente, objeto de muchos rumores, algunos confirmados y otros desmentidos, de inconvenientes desde el punto de vista grupal. Entonces, uno que el grupo vuelva a unirse y sea la famosa familia que era clave con Pékerman y ese sería el punto de partida; después dependerá de Lorenzo, qué impronta quiera dar a la selección porque, con su experiencia casi nula como técnico, es una incógnita saber su modelo de juego y su perfil. Así que pasa por recuperar primero el manejo de grupo, recuperar el mando y encausar el plantel detrás de una idea, que hoy es una absoluta incógnita.



Nicolás Samper

Columnista y analista en ESPN y RCN Radio



1. ​Todo depende de los ojos con los que se mire: si se tiene en cuenta que el seleccionado hoy debe afrontar un partido ante Arabia y le pusieron un DT que debía estar compitiendo en Toulon, sí. Eso habla del desorden profundo en el que se siguen haciendo las cosas porque ya lo que termina siendo una excusa son los nombres (Pékerman, Queiroz, Rueda), sino que sigue siendo evidente el terrible caos desde los que toman las decisiones. Lorenzo tendrá que apartarse de esa improvisación generada en los altos mandos y a partir de su capacidad -que no es poca, al contrario- encarrilar el barco.



2. Lo que resulta llamativo y hasta contradictorio es que después de que se defenestró hasta la saciedad un proceso (Pékerman) sumamente exitoso y se bombardeó con fuerza, ahora resulta que uno de los involucrados en aquel proceso bombardeando es el hombre? Eso habla mucho de la toma de decisiones de la FCF. Es casi que como una extraña expiación de culpas dirigencial llamado a Lorenzo, que es un tipo capaz más allá de su poco rodaje como DT en solitario. Lorenzo tendrá que acoplar los nuevos talentos, entender la transición generacional y también involucrarse en los procesos juveniles para poder hablar entonces de un proceso