¡Por racismo! La razón por la que el 'Tino' no fichó por club alemán

El exdelantero colombiano del Parma y Newcastle, Faustino Asprilla, recordó un episodio durante su carrera como futbolista profesional en el que estuvo a punto de fichar por el Borussia Dortmund, pero debido a los actos racistas que aún se presenciaban en Alemania, el futbolista decidió rechazar la oportunidad.

"Cuando estaba en el Parma tuve la posibilidad de jugar en el Borussia Dortmund, antes del Newcastle. Se dio todo para ir a jugar al Dortmund, me querían para esa Champions que ellos ganaron".



"Yo leí la prensa en Italia, a Julio César, que salió de Juventus para Borussia Dortmund, no lo dejaron entrar a una discoteca en Dortmund que por ser negro. Cuando leí eso dije ‘por ahí no voy ni cerquita’. A mí que me gustaba ir a discotecas, por ese simple motivo no quise jugar allá, por el racismo que había en Alemania, por eso me quedé en Parma”, declaró el exfutbolista en Blu Radio.

Asprilla continuó su carrera en Italia con el Parma y posteriormente sería fichado por Newcastle de Inglaterra. En ambos equipos, el delantero exAtlético Nacional dejó huella por sus buenas actuaciones y sus divertidas ocurrencias, a tal punto de que hoy en día sigue siendo recordado con gran aprecio por los aficionados de ambas escuadras.