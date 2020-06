¡Enorme gesto! Futbolista alquiló edificio para ayudar a trabajadores

La crisis sanitaria que ha generado la pandemia del nuevo coronavirus a nivel mundial, ha despertado el lado solidario de muchos futbolistas, que al ver la difícil situación que atraviesan las miles de personas afectadas por la situación, han aportado su granito de arena en distintas regiones del mundo.

Es el caso del hispano-senegalés Keita Baldé, el jugador nacido en Cataluña con raíces africanas se unió a la causa en España, y en medio de la pandemia decidió alquilar un edificio para que trabajadores encargados de recolectar fruta en la región catalana tengan un espacio cómodo en donde puedan satisfacer sus necesidades básicas: dormir, bañarse y alimentarse.



“He querido ayudar a los temporeros. Estaban en la calle, sin comida y sin nada. Trabajan 12 horas al día, no paran. La mayoría son senegaleses y he querido hacer lo que está en mis manos para facilitarles su estancia... Para alquilar una vivienda te crean problemas. Aunque tengas todos los recursos y todos los papeles, te ponen problemas. La situación habla por sí sola”.



“He tenido que salir a la luz para conseguir un sitio donde hospedarlos: he dado garantías, incluso la posibilidad de pagar por adelantado. No busco una guerra social o moral, ni de raza, ni de orígenes.Yo busco soluciones para ayudar a estas personas. Espero que en Lleida nos faciliten las cosas”, afirmó el jugador de AS Mónaco, a través de sus redes sociales.