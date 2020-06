Jugador español se pintó las uñas de negro en apoyo contra el racismo

Betis sigue entrenando y se prepara para el clásico que tendrá contra Sevilla en el regreso del fútbol en España. El conjunto verdiblanco está de 12 en la Liga.



Este miércoles hubo una polémica con una de las figuras: Borja Iglesias. En fotos del entrenamiento, se vio al jugador con las uñas pintadas de negro, tema que generó controversia en los aficionados.

Aunque algunos criticaron, otros no le vieron problema a este hecho. Sin embargo, tras varias respuestas negativas, el jugador español salió en su defensa y mencionó que intentó mostrar apoyo contra el racismo, pero que igualmente salió un doble apoyo, pues estaba luchando contra la homofobia, haciendo referencia a trinos en su contra mencionando que era gay por pintarse las uñas.



“Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan", respondió Borja Iglesias.

Sin embargo, otros usuarios entraron a la polémica y a las críticas, pues mencionaban que con pintarse las uñas no ayudaba a reducir el racismo, o que era una acción que no tenía relación con la lucha que ha tomado poder en los últimos días tras el fallecimiento de George Floyd.