¡Horarios oficiales! Día y hora del regreso del fútbol en España

En el Gobierno de España se había dado luz verde para el regreso de la Liga de ese país. Sin embargo, no se había confirmado fechas y horas.



Ahora, los colombianos y todos los equipos de LaLiga de España tienen definido el horario de reanudación de fútbol. Real Madrid, por su parte, jugará contra el Éibar. ¿Tendrá participación James?

Fechas y horarios:

11 de junio:



Sevilla vs. Betis

3:00 p.m.



12 de junio:



Granada vs. Getafe

12 30 p.m.



Valencia vs. Levante

3:00 p.m.



13 de junio:



Espanyol vs. Alavés

6:00 a.m.



Celta vs. Villarreal

10:00 a.m.



Leganés vs. Valladolid

12:30 p.m



Mallorca vs. Barcelona

3:00 p.m.



14 de junio:



Athletic vs. Atlético de Madrid

6:00 a.m.



Real Madrid vs. Éibar

12:30 p.m.



Real Sociedad vs. Osasuna

3:00 p.m.





15 de junio:



Levante vs. Sevilla

12:30 p.m.



Betis vs. Granada

3:00 p.m.



16 de junio:



Getafe vs. Espanyol

12:30 p.m.



Villarreal vs. Mallorca

12:30 p.m.



Barcelona vs. Leganés

3:00 p.m.



17 de junio:



Éibar vs. Athletic

12:30 p.m.



Valladolid vs. Celta de Vigo

12:30 p.m.



Osasuna vs. Atlético de Madrid

3:00 p.m.



18 de junio:



Alavés vs. Real Sociedad

12:30 p.m.



Real Madrid vs. Valencia

3:00 p.m.



*Los horarios son con hora de Colombia.