¿Tiene qué calmarse? El llamado de atención para Lerma en Inglaterra

Jefferson Lerma, jugador de Bournemouth de Inglaterra, siempre se ha caracterizado por su fortaleza dentro del terreno de juego, y debido a su posición como volante siempre se ve expuesto a situaciones que le pueden traer amonestaciones en los partidos. Sin embargo, para el técnico del equipo inglés, Eddie Howe, el colombiano debe calmar su temperamento y recuperar el balón sin recibir tarjetas.

El entrenador Howe dijo en dialogo con 'Daily Echo', que el colombiano debe tener cuidado para no ser suspendido haciendo referencia a la tarjeta amarilla que recibió el pasado fin de semana, en el partido contra West Ham y ya se encuentra a una de la suspensión por acumulación.



Además, también contó que lo que menos quiere que pase es no poder contar con Lerma, pues es parte fundamental del equipo, pero debe trabajar en ese aspecto en pro de los objetivos del equipo. "Obviamente no queremos perderlo por suspensión y sería un gran golpe si lo perdiéramos. En la mayoría de sus entradas estoy de acuerdo con él", aseguró.



No obstante, Eddi Howe también afirmó que ese ímpetu del colombiano a la hora de marcar es lo que lo ha llevado a ganarse el cariño de la gente, y que lo que menos quiere es que pierda la agresividad y competitividad, por eso ha decidido hablar con Lerma y tratar de encontrar una solución para que no reciba tantas amonestaciones.

“Por eso lo contratamos. No querrás quitarle eso (agresividad) o demás atributos que muestra, pero estoy tratando de educarlo y mostrarle que tal vez una forma diferente de ir por la pelota a veces será clave", aseguró el técnico de Bournemouth.



Jefferson Lerma acumula un total de 53 amarillas desde que llegó a jugar en Europa, un cifra muy grande para un jugador tan joven. Sin embargo, también hay que destacar que su rendimiento siempre ha sido muy bueno, y que el entrenador de su club se preocupe por trabajar específicamente en ese aspecto, resulta beneficioso para Carlo Queiroz, que recibirá a un jugador mucho más pulido en marca para los amistosos de la Selección Colombia.