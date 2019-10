El coloso intermediario que ayudó a Freddy Guarín para llegar a Vasco

El jugador de 33 años, Freddy Guarín, habló en rueda de prensa luego de su presentación oficial como nuevo jugador de Vasco da Gama en Brasil. El jugador contó detalles de su llegada al almirante, equipo que tuvo como intermediario al exjugador, Victor Hugo Aristizábal, y fue el responsable de la operación que ha sido considerada como "épica".

Se ha podido conocer que el volante boyacense estará en el equipo hasta diciembre, cuando tendrá la opción de renovar o de marcharse al fútbol de Estados Unidos, donde sueña continuar con plan de vida. La decisión la tomará una vez finalizado su contrato, en conjunto con su familia.



Por parte del entrenador de Vasco, Vanderlei Luxemburgo, afirmó que se siente satisfecho con la llegada de Guarín, pues es un hombre de experiencia en una zona en la que su equipo tenía falencias.

En el país brasileño se ha hablado mucho de la manera como se realizó el fichaje, pues desde el mismo club afiman que todo pasó en el último momento y todos tuvieron que trabajar muy duro. Sin embargo, el jugador colombiano contó que para el fue cuestión de minutos tomar la una decisión, y todo fue gracias a Victor Hugo Aristizábal, exjugador de Vasco que tuvo el papel de intermediario entre las partes.



"Es gracioso la situación que experimenté. La decisión fue muy rápida. Viajaba con mi familia. Aristizábal me preguntó si quería venir a jugar en Vasco y le dije que escucharía., luego él me dijo: "El señor te llamará". Hablamos diez minutos, me convenció. Pedí diez minutos para hablar con mi familia", dijo el exjugador de Boca Juniors.

Freddy fue muy sincero sobre su condición física, afirmando que antes de entrar a la cancha necesita sentirse bien física y mentalmente, para no defraudar las expectativas que se ha hecho la gente con su llegada al equipo.



"Quiero estar bien para hacer las cosas bien. Quiero prepararme lo antes posible para poder alcanzar un buen nivel. Quiero estar bien tanto física como mentalmente. No quiero entrar al campo y engañar a la multitud. Quiero hacer lo que sea necesario, obviamente en el tiempo más corto posible para competir bien", afirmó el mundialista en la Copa Mundial Brasil 2014.

Sobre su futuro, no tuvo problemas en reconocer que su intención es ir al fútbol de Estados Unidos, sin embargo, la llamada del entrenador Luxemburgo fue decisiva para tomar una decisión. No obstante, también dejó claro que en diciembre decidirá que rumbo tomará su carrera futbolística.



"Tenía una propuesta para jugar en los Estados Unidos. Fue una decisión familiar, hace un tiempo estaba pensando en vivir en los Estados Unidos. Mi hijo menor es estadounidense. Es un proyecto de vida. Quería quedarme a principios de 2020 y jugar allí. Pero en el momento en que Luxemburgo llamó, me convenció".