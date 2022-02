Porto extraña a Luis Díaz: ‘él sorprendía a los rivales’

El capítulo de Luis Díaz en el Porto es cosa del pasado, teniendo en cuenta la transferencia exitosa con el Liverpool, donde el extremo se empieza a consolidar con buen juego, entrando rápidamente en el esquema de Jurgen Klopp, de quien tiene la confianza absoluta para estar en el onceno.

Mientras tanto, en Porto sienten su ausencia, teniendo en cuenta lo que representaba para la institución. El entrenador del cuadro luso, Sérgio Conceição, habló de cómo ha sido el no contar con el extremo “Quién sorprendía a los rivales era Luis Díaz, lo sigue haciendo en Inglaterra. Pepe, Galeno, Otavio son jugadores diferentes. Tenemos que crear una dinámica ofensiva donde nuestra banda izquierda pueda funcionar de manera efectiva. Era diferente por sus características, eso ya lo sabes. No soy conservador en ese sentido. Me gusta llegar a la portería contraria y marca goles”.



También, agregó lo que se siente el equipo sin él, lo cual lo ha reiterado en múltiples ocasiones “Sentí en la primera parte que al equipo le hizo falta atacar al espacio, algo en lo que Luis Díaz era muy fuerte” dijo el técnico hace un tiempo, luego de un partido contra Arouca.