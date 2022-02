Morelos y Rangers siguen en Europa: eliminaron al Borussia Dortmund

Alfredo Morelos se fue en blanco, pero fue importante en el empate del Rangers contra el Borussia Dortmund en Ibrox. El marcador conseguido la semana pasada en el Siganl Iduna Park le sirvió a los escoceses para avanzar a los octavos de final.



Rangers y Dortmund arrancaron buscando el partido, exponiendo sus propuestas ofensivas. Uno por extender la ventaja y el otro por ir a buscar la remontada. Los escoceses aprovecharon cada espacio, para apretar y conseguir el tanto que les diera la tranquilidad.



Fue en el minuto 22, cuando el central cobró un penalti. El encargado de cobrar fue James Tavernier. El tanto daba la tranquilidad necesaria a los teddy bears. Sin embargo, los alemanes empezaron a aprovechar el espacio de la mitad de la cancha. Un mal pase de Malen terminó en el rebote para Bellingham, que definió a la salida del portero McGregor.



Alfredo Morelos tuvo una acción clara de cara al arco, con el arquero Kobel ya vencido. Pero llegó Hummels, como salvador, para evitar la caída de su arco.



El arranque del Dortmund no acabó allí. Fue en el minuto 41, en una jugada donde Haaland envió un toque sutil al medio, taco de por medio y quien definió fue Malen, para poner a los escoceses en jaque, antes de acabar el primer tiempo.



Los de van Bronckhorst entraron con otra mentalidad en el segundo tiempo. La intensidad y el empuje sirvió para que Tavernier llegara desde atrás, en una pelota que llegó de costado, con error incluido de la defensa alemana. Morelos no alcanzó a definir, pero el lateral entró desde la banda para mandarla a guardar.



El Dortmund no estuvo a la altura, de lo que representa su nómina y siendo el favorito. Pocas acciones de peligro, dejando espacios atrás, donde Rangers no supo cobrar, pese a tener la chance de finiquitar todo antes de tiempo.



Contra todo pronóstico, Rangers logró superioridad en los 180 minutos. Quedarán a la espera de conocer cuál será su rival en los octavos de final.



Rangers 1-0 Borussia Dortmund

Rangers 1-1 Borussia Dortmund

Rangers 1-2 Borussia Dortmund

Rangers 2-2 Borussia Dortmund