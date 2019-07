Semana clave para James: Napoli tiene primera opción y Atlético acecha

Pasan los días y el futuro de James Rodríguez sigue en el limbo. El asunto es que a la fila se sumó un nuevo interesado y que las últimas dilaciones han abierto las opciones para todos.

El plan A, sin embargo, sigue siendo Napoli. Según el diario AS de España, ya hay un acuerdo en los términos del contrato del jugador, por un salario de 6,5 millones de euros por temporada, y eso agilizaría la negociación final.



¿Cuál es el pero? Que De Laurentiis, presidente del equipo italiano, está forzando para obtener un préstamo (por 10 millones de euros) y un plazo de un año para los otros 32 millones, eso confiando en obtener una rebaja más dentro de un año.



Justamente esa es la posibilidad que no quiere contemplar el Real Madrid, por varias razones: primero porque necesita recoger al menos 200 millones de euros para cumplir con la petición de un campeón mundial que ya desde el final de la pasada temporada hizo Zidane y eso no admite plazos, tiene que ser en esta ventana de verano.







Pero además, el equipo 'merengue' quiere eliminar una contingencia que, día a día, le ha generado más preocupaciones: el valor de James en el mercado no está subiendo y, al contrario, ya va en la mitad de lo que se invirtió por él tras el inolvidable Mundial de 2014 (80 millones de euros). Si en Napoli corriera la misma suerte que en Bayern Múnich, donde no logró un contrato a largo plazo, el problema que se tiene hoy volvería en un año.



De esta manera, un negocio que parecía a horas de anunciarse hace unas semanas, ahora se ve oscuro y ya la prensa italiana sugiere que Napoli podría, a pesar de la insistencia de Ancelotti, empezar a buscar otras posibilidades si no se cierra el fichaje.

La opción del Atlético de Madrid



Y si el río está tan revuelto, hay un pescador listo para tirar el anzuelo: Atlético de Madrid.



En las últimas horas se ha especulado con mucha fuerza en la prensa española la posibilidad de ver a James vestido de rojo y blanco, por razones de distinta índole: él tiene la intención de volver a Madrid, la ciudad donde ha sido más feliz; quiere regresar a la Liga de España, que considera ideal para sus condiciones; le seduce el proyecto del equipo 'colchonero' y, por si faltara una razón más, al técnico Diego Simeone, según se dice, le sentaría de maravilla la llegada del zurdo como paliativo a la salida de Griezmann.



Eso sin mencionar que se trata de un asistidor de lujo para un centro-delantero, como le gusta jugar a Simeone, y que volvería a juntar a una dupla que ya hizo estragos en Real Madrid en el pasado: James- Morata.







Pero aquí es donde Florentino Pérez, quien tiene 'la sartén por el mango' ya que firmó hasta 2021 al colombiano, entraría en acción: se sabe que su idea es venderlo a algún equipo extranjero pues él entiende mejor que nadie (fue uno de sus principales defensores) el potencial deportivo y de mercadeo que tiene el zurdo y no quiere fortalecer a ninguno de sus enemigos en laLiga con su talento.



De hecho, el recuerdo de la operación Llorente, que acabó favoreciendo al Atlético, rival de patio, y competidor directo en el torneo doméstico y en Champions, todavía ronda es un error que nadie en la casa blanca quiere repetir.



El detalle complicado en ese punto se llama Jorge Mendes. El agente de James tiene inmejorables relaciones con el Atlético desde los días en que ubicó allí a Falcao y la relación es más fuerte ahora, que ha colocado en sus filas a la joven promesa portuguesa Joao Felix por 120 millones de euros. No es tan fluida la relación con Florentino tras la traumática salida de Cristiano, que se suma a otros capítulos oscuros como Pepe y el propio Jose Mourinho.