'José Pékerman ha sido uno de los mejores técnicos que he tenido'

Uno de los jugadores más destacados en la era de José Néstor Pékerman al frente de la Selección Colombia, fue Carlos Sánchez. ‘La roca', cuyo presente deportivo está en Inglaterra, habló sobre el estratega argentino, afirmando que es uno de los mejores técnicos que ha tenido durante su carrera.

"Pékerman ha sido uno de los mejores técnicos que he tenido. No sé si el mejor. Al margen de la parte deportiva, como persona me ayudó muchísimo y estaba pendiente de todos nosotros las 24 horas. Supo proteger el grupo, quería lo mejor para cada uno de los jugadores... El trabajo de él ha dejado una huella bastante importante en la historia de la Selección. Con Pékerman hicimos nuestros dos mejores mundiales", precisó el futbolista en declaraciones para Caracol Radio.

Asimismo, el jugador del West Ham, se refirió al momento que atraviesa la Selección, asegurando que está preparado para un próximo llamado: "La Selección está en un proceso de recambio, desde mi punto de vista hay que hacerlo, pero progresivamente. Estamos en una eliminatoria muy difícil, me preparo como siempre para aportar cuando pueda".

Por último, el colombiano recordó uno de los momentos más emotivos de su carrera, refiriéndose a lo sucedido en el Mundial de Rusia 2018: "A mí me expulsan en el Mundial y la pasé muy mal. Pero en el triunfo contra Polonia lo primero que hizo el profe fue dedicarme el triunfo a mí, fue un regalo que nunca podré olvidar. A veces las personas no tienen memoria, en ese momento fui el villano. En ningún momento sentí culpa, fue algo fortuito. Pero el regalo del profe contra Polonia me fortaleció mucho", finalizó.