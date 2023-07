Sebastián Villa volverá a Boca casi que obligado: la pelea no cesa

Después de haber sido declarado culpable por violencia de género a su exesposa Daniela Cortés, Sebastián Villa fue sancionado con no jugar más con Boca Juniors, aunque sí tenía aval para seguir entrenando, pero la situación no le gustó de a mucho al colombiano y decidió irse de Argentina para pasar días libres en Colombia.

Tras ese fuerte choque, Boca y Villa empezaron a discutir vía correo electrónico, donde el colombiano dejó intenciones claras sobre no continuar en el club xeneize y decidir irse como jugador libre. Sin embargo, las directivas no quieren perder su patrimonio y siguen insistiendo en que tiene que volver a sus actividades diarias como cualquier otro trabajador.



La postura de Villa no ha cambiado y ahora el club al parecer habría tomado una vía legal para que el colombiano regrese a los entrenamientos con Boca Juniors, información que compartió el periodista César Luis Merlo, quien mencionó que durante la semana regresará a Argentina para retomar actividades.



🚨Boca volvió a contestarle a Sebastián Villa por vía legal y lo intimó para que se presente a los entrenamientos.

*️⃣El futbolista, por lo que tengo entendido, llegará al país esta semana para retomar las prácticas.

*️⃣El 🇨🇴 tiene contrato hasta 2024 y no hay ofertas por él. — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 11, 2023



Por ahora, Sebastián Villa seguirá en Boca Juniors y la posibilidad de que salga del club es nula, debido a que tiene contrato vigente hasta 2024 y por ahora, las ofertas no han llegado.