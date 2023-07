¿A qué vuelve? Jorman Campuzano y lo que le espera en Boca Juniors

El mercado de fichajes depara para algunos un nuevo equipo, nueva liga, incluso nuevo continente y hasta nuevo idioma. Para otros, en cambio, es un camino de regreso.

Jorman Campuzano pondrá fin, al menos por ahora, a su aventura europea: "regresa al club para incorporarse al plantel, luego de su paso a préstamo por el Giresunspor de Turquía: lo esperan a partir de este martes", anunció el diario 'Olé'.



El hijo de Tamalameque (Cesar) llegó en 2019, vivió su mejor momento en 2021, firmó un 2022 de apenas 16 tramos de partidos y se fue cedido a al Giresunspor, de Turquía, donde jugó 27 partidos y marcó dos goles.

Jorman Campuzano Foto: Sofascore para Futbolred



​La pregunta es: ¿si presionó tanto por su salida, a qué espera volver ahora? La respuesta tiene nombre, apellido y una historia: Jorge Almirón.



"El DT lo conoce de su etapa al frente de Atlético Nacional en 2018, cuando 'Campu' alcanzó su mejor rendimiento y llamó la atención de Boca, donde llegó a comienzos de 2019. Por eso confía en que puede recuperar a un jugador importante", explicó 'Olé'.



Lo primero es que, en aquella última gris temporada, los problemas partieron del propio jugador, como él mismo lo reconoció: "Sé que pasaron cosas por mi cabeza que influyeron, no fue culpa de Boca. Yo nunca culpo al club, a los directivos ni a mis compañeros. Hubo algo que sí puedo decir que me afectó mucho, que fue la pérdida de mi hijo. Yo sé mis condiciones, sé lo que tengo y ojalá pueda aportar mucho en la institución porque Boca me brindó todo en mi peor momento. Ser ese Jorman Campuzano que fui con Russo", dijo.



Rolón, Varela y el veterano González parecen las opciones que Almirón ha iodo usando últimamente, pero con Campuzano no solo ganaría un buen marcador sino un pivote hábil y con experiencia, que además llegará con ganas de revancha. La vida personal del colombiano, a sus 27 años, va mejor que nunca. Es, nuevamente, jugador de Selección Colombia y necesita competencia para no perderse del radar de Lorenzo. Todo, al parecer, cierra. Habrá que ver cómo va todo desde este martes.