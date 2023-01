Los ‘turcos’ de la Selección Colombia: ¿por qué los llama Lorenzo?

La Selección Colombia de mayores ya tiene convocatoria para el partido amistoso del próximo 28 de enero contra Estados Unidos. Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de ver jugadores del medio colombiano, de la MLS y también llamó a algunos jugadores de Europa.



Sin embargo, no se trata de los jugadores habituales, o de las grandes ligas del Viejo Continente, pues no es partido en fecha FIFA y la colaboración de los clubes se complica.



Lorenzo y su grupo de trabajo tuvo una demostración de monitoreo, y llamó a dos jugadores del Giresunspor, desconocido equipo de Turquía, que completa su segunda temporada en la Superliga.



Jorman Campuzano y Alexis Pérez son las sorpresas del listado de Néstor Lorenzo para el amistoso contra EE. UU., pues parecían no estar en el radar a pesar de su experiencia.



Jorman Campuzano es el grato regreso a la Selección. Tiene dos partidos con Colombia, ambos amistosos y ambos contra Venezuela, en 2018 y 2019. Luego su carrera en Boca se desvaneció, en parte por culpa de las lesiones.



Sin embargo llegó en septiembre de 2022 al club turco y desde ese momento ha sabido aprovechar la oportunidad: 12 partidos, todos de titular, y hasta 1 gol, lo hacen un jugador confiable, que se impone en el mediocampo.



Mientras que Alexis Pérez será uno de los debutantes en la Selección Colombia a sus 28 años. Este defensor central se fue en silencio del Junior de Barranquilla directo al fútbol mexicano, en el que jugó tres años con Gallos Blancos de Querétaro; luego jugó hasta 2021 en Lanús y ahora juega su segunda temporada en Turquía.



Ha jugado 17 partidos y es el tercer futbolista de su equipo con más minutos: 1.530. Ha demostrado seguridad, velocidad y experiencia en la posición de central.