Lorenzo sorprendió con estos nombres: 'primíparos' en la Selección

La Selección Colombia volverá al ruedo contra Estados Unidos, a finales de enero. Desde antes de conocerse la lista, era entendible que no vendrían los llamados veteranos y jugadores de experiencia, teniendo en cuenta que no es fecha FIFA y los clubes no están en la obligación de ceder a los futbolistas.



Salvo Frank Fabra, a la mayoría se le puede considerar ‘nuevos’ pues algunos no han sumado gran cantidad de minutos en la Selección Colombia. En total son 12 futbolistas que reciben su primer llamado al equipo de mayores.



Nombres para algunos sorpresivos, pero que venían haciendo un gran papel en sus respectivos clubes. Es el caso de Alexis Pérez y Nicolás Hernández, que acompañarán la zona defensiva. Además, de Yilmar Velásquez, quien se destacó en el título del Pereira, en la zona de volantes.



Otros nombres del entorno del fútbol colombiano, que llaman la atención, son Diber Cambindo, Daniel Cataño, Juan Camilo Portilla, Junior Hernández y Daniel Ruiz, pese a que este último ya había sido llamado a un microciclo realizado recientemente en Barranquilla.



Del entorno de la MLS, estarán presentes Andrés Reyes, Dylan Borrero, Juan David Mosquera y Santiago Moreno.