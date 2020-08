Polémica frase del presidente de Boca sobre Villa y su escándalo legal

El problema legal que tuvo Sebastián Villa en Argentina sigue sin definirse, pero parece ser que su futuro sí. El colombiano tiene el total respaldo de Jorge Ameal, presidente de Boca Juniors, tras la denuncia por supuesta violencia de género.



El presidente del cuadro xeneize dejó una polémica frase que causó sorpresa a favor del colombiano, pues los seguidores en Argentina criticaron con vehemencia esta salida en falso. Mostró su apoyo, pero de manera insólita.

“El técnico decide si juega o no. Creo que alrededor de Villa se creó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si realmente era culpable o no era culpable. Supongamos que lo es, si es culpable hay que curarlo, esta es la historia. No se puede sobre la pena seguir penando, creo que hay que ir por otro camino. Hoy hay muchas herramientas para resolver esto. No nos tenemos que adelantar, tiene que decidirlo la Justicia. Él está trabajando con el plantel", dijo Ameal en ‘TyC Sports'.



El presidente, finalmente, también dejó claro que hay que ayudar al colombiano en caso de que la Justicia opte por declararlo culpable tras las denuncias de Daniela Cortés, su expareja.



“Nosotros estamos esperando lo que determine la justicia. Obviamente, en un momento donde no hubo fútbol, hubo mucho centimetraje, mucho audio, de todo. Siempre dijimos que vamos a escuchar a la Justicia. Les digo con total honestidad, creo que a la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si el chico tuvo un problema, busquemos cómo lo podemos resolver, porque lo lógico es sancionar y lo que él sabe hacer, que es jugar al fútbol, sacárselo y, bueno... condenarlo realmente a un tema que no es lo mejor. Esta es mi opinión. No sacarle el fútbol y condenarlo. Esta es mi opinión, nosotros somos una Comisión Directiva de 30 miembros y cada uno tiene derecho a pensar y expresar como quiere. Es un tema que define la Justicia", dijo el presidente del club.