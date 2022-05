Villa rompió el silencio tras escándalo en Argentina: polémico mensaje

Sebastián Villa está nuevamente en el ojo del huracán, y otra vez, por graves hechos que no tienen que ver con lo deportivo. Luego de la denuncia por violencia que realizó en 2020 la colombiana Daniela Cortés, con quien sostenía una relación desde que jugaba en Tolima, el extremo antioqueño es protagonista en una nueva acusación.



Esta vez, una mujer lo señaló en Argentina por abuso sexual e intento de homicidio, en hechos ocurridos en 2021. El escándalo estalló hace unos días y este jueves, en medio de la celebración de su cumpleaños, el jugador posteó un mensaje en redes sociales que no lo dejó muy bien parado.



Villa no se había pronunciado desde que se conoció de las graves acusaciones, aunque cada vez se conoce de nuevos detalles, contados por la víctima, quien está colaborando con la investigación. En lo que respecta a la situación de Sebastián, recientemente se conoció que fue notificado como imputado en la causa del abuso sexual, ocurrido el 26 de junio de 2021 en su casa.



Este mismo jueves, en su cumpleaños número 26, Sebastián escribió un mensaje que ha desatado polémica en redes sociales, pues recurrió al cuento de Caperucita Roja, buscando limpiar su imagen. "Se victimiza con el recurso de un cuento infantil", escribió el diario Olé. Medios argentinos lo han referenciado como "repudiable" y "provocador". En Argentina piden cárcel.



El extremo de Boca Juniors posteó en Instagram una fotografía junto a su mamá, con un mensaje al que solo pueden reaccionar las personas que sigue, ya que tiene limitados los comentarios.



"Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no? Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños, de apoyo. Dios me los bendiga", escribió Villa.