Sebastián Villa explica su estadía en Colombia: ¿se despide de Boca?

Sebastián Villa es el centro de la noticia en Argentina tras abandonar el país y regresar a Colombia, en medio de un posible traspaso al fútbol europeo, específicamente, al Brujas, de Bélgica.

El extremo colombiano, figura del equipo xeneize e inamovible en el once Miguel Ángel Russo, fue criticado por viajar a su país natal y no entrenarse con el equipo desde hace varios días, causando la molestia de dirigentes e hinchas del elenco azul y oro.



Así, ante la situación polémica, Villa rompió el silencio y en su cuenta de Instagram dejó un mensaje en el que explicó su situación personal, dejando claro que está en Colombia por una situación de salud de su mamá.



"A raíz de las distintas versiones relacionadas a mi salida del país, quiero expresar que fue por un tema familiar, la salud de mi madre en este caso, quién hoy, gracias a Dios, se encuentra cada día mejor. Esto me pone muy feliz y mucho más tranquilo", dijo el atacante.



Sobre su continuidad en Boca Juniors, Sebastián dijo que estará "agradecido eternamente, con el club y sus hinchas", confirmando su deseo de salir del club para dar el salto, en lo que se cree, al Viejo Continente.



"En lo deportivo quiero dejar en claro que en ningún momento voy a ser desagradecido con Boca Juniors, al contrario, estaré agradecido eternamente, con el club y sus hinchas. Soy muy feliz cada vez que me toca vestir estos colores y lo seguiré siendo. Sólo quiero aclarar que siempre hablé de frente y a la cara con las personas que lo tenía que hacer y planteé un crecimiento personal, familiar y profesional".



Y continuó: "No quiero dejar de agradecer a las personas que se preocuparon por la salud de mi mamá, lo que es importante realmente, a compañeros y amigos".