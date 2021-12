Felicidad en la Selección: maravillosa noticia para Arias en España

Poco a poco va volviendo el Santiago Arias que enamoró al fútbol colombiano.



El técnico del Granada español, Robert Moreno, afirmó que, a pesar de su mala racha de tres derrotas seguidas, no cree que el Atlético de Madrid "esté haciendo las cosas mal", por lo que prevé un partido "dificilísimo" este miércoles en el Nuevo Los Cármenes, ante el que recordó que es "el actual campeón de Liga".



"Estamos con muchas ganas. Tras una victoria tan clara como la del Mallorca (4-1), estamos todos más felices, entrenamos con una sonrisa, pero no hay mucho margen", dijo este martes en rueda de prensa Moreno, en vísperas de ese encuentro aplazado de la novena jornada frente a los colchoneros.

El técnico del Granada, exseleccionador español, consideró que los suyos tendrán que estar "muy concentrados" para afrontar "un partido dificilísimo ante un rival que es el actual campeón" y que, "a pesar de llegar con tres derrotas, es muy difícil ganarle".



"No creo que el Atlético este haciendo las cosas mal, no se mereció perder contra el Sevilla (2-1) y tampoco en los partidos anteriores. (Diego Pablo) Simeone es un pedazo de entrenador", recalcó Moreno.



Ante este último compromiso del año contra el Atlético, indicó que él se plantea que van a jugar "contra el actual campeón, un superequipo que lo normal es que te gane", si bien aseveró que su equipo va a "hacer todo lo posible para intentar dar una alegría a la gente".



El preparador del Granada reconoció, además, que están apostando por un dibujo con dos puntas porque "es lo que más beneficio da a los jugadores" que tiene, teniendo en cuenta las "numerosas bajas que ha tenido y sigue teniendo el equipo".



Robert Moreno avanzó que el lateral colombiano Santiago Arias, cedido por el Atlético de Madrid al Granada, "va a ser titular" y dijo que espera "acertar" a la hora de elegir el sustituto en la medular del francés Maxime Gonalons, que no jugará por sanción.