Arias se gana su lugar de a poco: titular en la victoria del Atlético

Dos goles de Marcos Llorente y Thomas Partey en la segunda parte le bastaron al Atlético de Madrid para llevarse la victoria del Coliseum Alfonso Pérez (0-2) frente a un Getafe que tuvo buenas ocasiones para marcar en la primera mitad y que con la derrota se complica sus opciones europeas.



Partido de oficio el que protagonizó el Atlético, que vio como el conjunto azulón saltó al césped como un resorte, protagonizó su mejor arranque de esta era poscoronavirus y a los quince minutos contabilizó tres ocasiones claras de gol.

La primera con un disparo de Maksimovic que se marchó por encima del larguero, la segunda con un remate de Mata por bajo que sacó casi en línea de gol Felipe Augusto y la tercera con otro remate dentro del área del delantero azulón, a centro de Nyom, que se marchó desviado. Esos tres avisos del Getafe sirvieron para que el Atlético tomara nota de los peligros de su rival y despertara de su letargo para empezar a hacer su juego al ritmo que marcaron Saúl y Koke desde la medular.



Aún así, el conjunto colchonero no dio muestras en ningún momento de sentirse cómodo y tanto Marcos Llorente como Diego Costa, en ataque, se mostraron desasistidos y solo fueron protagonistas cuando intentaron jugadas individuales que sí pusieron en apuros a la defensa rival.



El que siguió a lo suyo fue el Getafe, que lo intentó de todas las formas y volvió a poner a prueba a Jan Oblak con un disparo lejano de David Timor que el esloveno despejó a córner con una mano salvadora a un balón que le botó a un metro.



El descanso le vino bien para refrescar ideas al Atlético, que saltó al césped con aires renovados. El primer aviso fue un mano a mano de Diego Costa que el delantero rojiblanco no supo resolver ante David Soria y a la segunda llegó el gol, obra de Marcos Llorente.

El Atlético salió a la contra, Llorente recogió un balón en la frontal tras la perdida de Carrasco y puso su disparo en el poste izquierdo, dónde no pudo llegar David Soria.



José Bordalás movió su banquillo en busca de la remontada, puso en liza a Jorge Molina, Jason Remeseiro y Ángel Rodríguez y modificó su esquema para darle un tinte más ofensivo que sin embargo hasta el final del partido no surtió efecto porque los azulones fueron incapaces de perforar la portería de Oblak.



El Atlético sentenció el duelo a falta de diez minutos para el final con un tanto del recién salido Thomas, que inició la jugada en la medular con un pase a la espalda de la defensa azulona y la culminó con un remate dentro del área tras pase de Vitolo. En la siguiente jugada Diego Costa pudo redondear la victoria, pero en su mano a mano volvió a encontrarse con David Soria.



En el tiempo añadido, el Getafe se quedó con diez jugadores por la expulsión del lateral francés Allam Nyom, que no jugará en la última jornada por sanción.



Con la victoria, el Atlético se mantiene tercero de la clasificación con 69 puntos, dos más que el Sevilla, mientras que el Getafe se queda séptimo con 54 y llega a la última jornada con solo un punto de ventaja respecto al Valencia y Granada y tres sobre el Athletic.