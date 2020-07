'Todo lo que toca es mano de santo': Ramos y un nuevo logro con Zidane

Real Madrid alcanzó su Liga número 34 en la historia. Con la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo, los merengues volvieron a levantar un trofeo el cual no conseguían desde la temporada 2016/2017. Sergio Ramos y Karim Benzama fueron los jugadores más destacados durante la temporada y más desde que regresó el fútbol tras el parón.

El capitán blanco habló con los micrófonos de Movistar y La Liga tan pronto terminó el encuentro, señalando que fue una temporada de gran esfuerzo y el trofeo es la recompensa: "Cuando lo haces bien tienes recompensa, de diez partidos nos queda uno más, ganar los diez tiene mucho mérito. Ha sido una temporada atípica un poco rara después de lo que hemos vivido, la claridad después de confinamiento era de ganar todo lo que teníamos para tener posibilidad de ganar el título ya que le sacamos al Barcelona dos puntos y dependíamos de nosotros, el margen de error nuestro no existía en nuestra cabeza y así lo hemos demostrado".

Asimismo, el defensor español habló del papel fundamental que cumplió el técnico para la consecución del título: "El rol de Zidane es clave, el patrón del barco es el que marca siempre el paso al frente y marcar la diferencia con el resto. Siempre ha sido una persona que ha depositado la confianza en el jugador, eso no es normal en todos los entrenadores y nos hemos sentido muy arropados con 'Zizou', y creemos en él, en todo su trabajo y bueno cada vez que viene él, todo lo que toca es mano de santo, y que dure mucho, que se valore realmente la gran persona que es y sobre todo que es un entrenador único", precisó

Finalmente, el capitán merengue explicó que su quinto título de La Liga con el Madrid es especial por el contexto en que se desarrolló y espera terminar su carrera deportiva en el club: "Es La Liga del trabajo, del esfuerzo y la constancia, creo que ser regular es lo más importante. Es La Liga del coronavirus que esperamos que no haya más años como este".



"Mi continuidad no depende de mí, depende lo que quiera el presidente (entre risas), todo el mundo lo sabe y me gustaría terminar mi carrera aquí y obviamente estoy contento y estoy tranquilo. No creo que haya algún tipo de problema por mi parte ni por la del club. Ojalá me pueda retirar aquí", concluyó.