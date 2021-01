¿De vuelta al fútbol argentino? Roger Martínez ya tendría pretendiente

A los colombianos del América de México: Roger Martínez y Andrés Ibarguen, les siguen buscando equipo. En México aseguran que el cartagenero Martínez ya tiene un interesado en el fútbol argentino, se trataría de un "viejo conocido", Racing de Avellaneda, que está estrenando a Juan Antonio Pizzi como entrenador. Solo esperan que Roger acepte la propuesta económica.

Así lo informó este jueves Espn México, que indica que es muy posible que se dé el regreso de Roger Martínez a Racing. Todo dependería del jugador y si acepta las condiciones salariales que le ofrecen. El medio indica que los de Avellaneda tienen firme intención de llevárselo de vuelta a Argentina, para que viva su segunda etapa en el club. Martínez debutó profesionalmente con Racing, con el que estuvo hasta 2014.



Por otro lado, el mismo medio mexicano asegura que aunque intentaron buscarle equipo en la MLS no fue posible en este momento, pues los equipos le estarían “cobrando” haber dejado plantado al Inter de Miami en 2020. Incluso hablan de una “mala fama” que dejó el delantero colombiano en el fútbol de ese país.



Cabe destacar que Roger sonó para el Inter de la MLS en febrero del 2020, pero las directivas no consiguieron llegar a un acuerdo salarial. La cifra que se manejó fue de 4.5 millones de dólares de salario, la cual no encajó en las cuenta y su fichaje se cayó. Martínez tuvo que quedarse en el América peleando un puesto y para este 2021 le buscan equipo, a pesar que tiene contrato hasta enero de 2022.