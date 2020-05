El colombiano que pausó a todo River Plate y ¿al fútbol argentino?

River Plate fue el primer equipo del fútbol que decidió para cuando en Suramérica se estaban dando los primeros brotes de coronavirus. El plantel no se presentó al juego contra Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga y ese fue el punta pie inicial para que todo el fútbol en ese país se detuviera.

Pues detalles de esa decisión se conocieron recientemente por cuenta de Rodolfo D'Onofrio, el presidente del equipo millonarios, quien habló con América TV de cómo se dio ese día.

Iniciando se esa semana, el jugador Thomas Gutiérrez presentó síntomas muy similares a los del coronavirus y la alerta se prendió pues él había estado participando con el equipo juvenil en la Copa Libertadores. Además, el colombiano había entrenado con el plantel de River Plate, lo que ya era un riego, pues no se sabía si Gutiérrez tenía coronavirus o si había contagiado a otros jugadores del plantel, que a su vez podían contagiar a sus rivales de Tucumán.

Thomas Gutiérrez, futbolista colombiano Foto: Tomada de Twitter: @tiagoaristi

“A mí a la mañana del lunes me llama el médico de River, que siempre cuando me llama por ahí es porque hay un lesionado, y me deja un chat Pedro Hansing, me dice, 'presidente, por favor quiero hablar'. Cuando lo llamo me dice, 'tenemos un problema, creo que tenemos coronavirus en el club'. Había un chico que había ido a jugar la Copa Libertadores en el Sub-20. Nosotros tenemos más de 4.000, 5.000 personas entre chicos y grandes que entran a hacer deportes e ir al colegio", recordó D'Onofrio.

Fue así como poco a poco se fue tomando la decisión de que los jugadores de River Plate no se presentaran al partido de la Copa de la Superliga.

“Ahí mismo llamé urgente a toda la mesa directiva. Llega Gallardo, llegan los jugadores, y cuando hablo con Gallardo y con los jugadores, ellos también estaban preocupados porque este chico había estado entrenando con ellos. Piensen que los utileros, los médicos, todos los que están con él entran al club también. Entonces vimos que estaba el peligro y digo, 'hay que cerrar el club'. Los jugadores creyeron lo mismo, el técnico lo mismo, porque la veíamos venir", complementó.

River Plate fue el primero en decidir que no jugaría y posteriormente el resto de los clubes tomaron la decisión de suspender el campeonato argentino. Semanas después se decidió que Argentina daba por terminado su campeonato.