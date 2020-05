Los dos colombianos que recomienda Óscar Córdoba para Boca Juniors

Óscar Córdoba es quizás uno de los colombianos que más recuerda la fanaticada de Argentina tras su exitoso paso por Boca Juniors, siendo figura desatacada en la consecución de títulos importantes con el club de Buenos Aires.

En dialogó con ‘Goal', el guardameta colombiano se atrevió a recomendar a dos jugadores colombianos que le gustaría que Román llevara al club para la siguiente temporada: “Le tengo fe a Álvaro Montero y no es un secreto. Tiene la talla, es joven, tiene sus partidos internacionales y no fue campeón de Libertadores pero le va a dar muchas satisfacciones a quien lo contrate...Que vaya a Boca y no a River”.



Córdoba, afirmó que además de Montero, le gustaría ver al jugador de Independiente Medellín, Leonardo Castro, con la camiseta del xeneize, pues su carácter dentro de la cancha se acoplaría perfectamente al fútbol argentino: “Si nos quedamos sin Tevez, es un jugador que encajaría en esa posición. Le tengo buena vibra. Es un caradura que juega siempre de la misma manera aunque sea contra el Real Madrid y, si tiene que pegarle un codazo en la boca a Sergio Ramos, se lo pega sin ningún problema. Podría entrar en funcionamiento en Boca”.

Para finalizar, el exfutbolista de Boca, Besiktas, entre otros, expresó su opinión frente a lo hecho por Marcelo Gallardo con River Plate: “Ellos no fueron campeones del mundo como nosotros. En Suramérica se posicionaron y ha sido difícil tumbarlos, lo que le falta a River es que vaya y gane la Intercontinental, les faltó la frutilla del postre. Lo siento porque ahora viene Boca a tratar de ser el mejor equipo del continente”.