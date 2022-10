A Edwin Cardona le sale otro defensa: referente de Racing lo comprende

Fernando gago mantuvo en la semana que los dos colombianos serán tenidos en cuenta en la lista oficial del Racing Club de Avellaneda que se prepara para enfrentar a Tigre en el Trofeo de Campeones de la Superliga. Edwin Cardona y Johan Carbonero tendrán una nueva oportunidad, y Cardona, que se ha ganado todas las críticas por su actitud en las canchas y afuera de ellas, podrá reivindicarse.

La indisciplina ha rodeado últimamente a Edwin Cardona que fue detectado con un grado de alcoholemia muy alto. Sobrepasó los niveles que pueden poner en riesgo su vida manejando y las autoridades del club lo sancionaron sin poder culminar el torneo local. Ahora tendrá la oportunidad de volver a las canchas y superar los problemas en los que se vio afectado últimamente.



Tras su incidente en Argentina, se ganó las críticas del mundo fútbol. Ya hasta querían que cortara su vínculo contractual, pero Fernando Gago le depositó la confianza plena. Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo, quien fuera director técnico en múltiples periodos de tiempo del Racing Club de Avellaneda y quien fue estratega de clubes antioqueños como el Medellín y Atlético Nacional, salió a defender a Edwin Cardona.



En conversación con el Diario Olé, Reinaldo Merlo entendió claramente lo sucedido con Edwin Cardona y lo respaldó categorizando la falla del antioqueño como un episodio que ocurre habitualmente en los futbolistas. Edwin salió positivo en una prueba de alcoholemia con grados altos de alcohol mientras manejaba. ‘Mostaza’ mencionó, “cuando nosotros jugábamos, y ahora mismo, ¿qué jugador no tomó tres copas de más? Tuvo la mala suerte de que lo pararon (para el examen de alcoholemia). Antes no había control… Cardona es un jugador rescatable. En Racing nunca pudo ponerse bien físicamente. Pero si está bien en eso, es un jugador fenomenal. Tiene tiro libre, pase gol, sabe jugar”.



El presidente Víctor Blanco también se sumó al tema del colombiano, pero contrario a defenderlo, manifestó que no terminó de ser el jugador que esperaban, “todos en el mundo Racing creíamos que iba a sumar al equipo un jugador con la jerarquía de Cardona. Vamos a analizar con el entrenador para ver qué hacer con la situación del futbolista”.