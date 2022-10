La verdad sobre la continuidad de Edwin Cardona en Racing

Racing Club y Edwin Cardona han tenido una relación tormentosa desde que el colombiano fichó con el equipo de Avellaneda.



El volante termina la temporada sin jugar, con problemas por indisciplina y con el rechazo de los aficionados al ver su bajo nivel futbolístico, su desidia para practicar a la par de sus compañeros y su falta de compromiso con el club.



A su vez, el técnico Fernando Gago parece haberle perdido la confianza y por eso le habría quitado el respaldo incondicional que había manifestado anteriormente.



Así, la continuidad de Cardona en Racing es una de las grandes dudas del club argentino para la próxima temporada.



El presidente de Racing, Víctor Blanco habló de Cardona y reconoció que el jugador no cumplió con las expectativas que había generado su fichaje.



Así, dejó clara su postura sobre el futuro del colombiano: “Esperábamos un poco más de él. Creemos que está en déficit todavía”, dijo a ESPN.



El dirigente añadió: “Hoy la prioridad de Racing es finalizar el torneo. Terminado el torneo se sentará el técnico con Cardona y veremos qué va a pasar. Hoy no es un tema prioritario”.



Por ahora, Cardona tiene contrato con Racing, pero habría interés del Emelec de Ecuador, aunque no se ha acercado oficialmente a La Academia para preguntar condiciones para una eventual negociación.