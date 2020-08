¿James y Falcao juntos como en Mónaco? Nuevo y algo descabellado rumor

Parece un chiste, pero no para la prensa de Turquía. James y Falcao podrían coincidir nuevamente si, como se está afirmando, Galatasaray encuentra una fórmula para juntarlos.

El nuevo rumor sobre el futuro del zurdo toca a una liga que hasta aquí no se había mencionado y que, aparentemente, iría por él aunque hay más de un interrogante en la versión.



Lo primero que hay que decir es que, según el medio local Fotomac, Galatasaray habría consultado al agente Jorge Mendes sobre las condiciones de un posible traspaso del colombiano en la actual ventana de verano.



"Galatasaray hizo una oferta sorpresa al Real Madrid por James", dice la fuente. ¿Cómo plantean el negocio? Sería mediante "Un préstamo, pagando la mitad del salario de James, que gana 6 millones de euros en España y no pudo encontrar una oportunidad en el equipo. El contrato de James, que expira la próxima temporada, sigue siendo un gran obstáculo", explica.



Según la versión, también hace falta, además de cumplir los requisitos del Real Madrid, que se pueda conseguir equipo para Younes Belhanda.



Se hace eco de esta versión el diario Sporx y hasta vincula a Falcao, el otro colombiano de la plantilla: "Real Madrid tenía a James en venta pero no tiene ofertas. Si bien esta situación anima al Galatasaray, Falcao juega un papel activo en el futuro".



Y aquí vienen los interrogantes: ¿Cómo es posible que Galatasaray intente un fichaje de al menos 20 millones de euros y salarios que no son de 6 sino de 8,5 millones de euros por año, justo cuando acaba de pedirles a sus jugadores que rebajen sus salarios porque no puede sostener la costosa nómina que armó? En la última rueda de prensa el propio presidente del club aceptó que varios, incluyendo a Falcao, accedieron a modificar sus contratos y bajar sus sueldos. ¿Qué coherencia tendría?



Y hay más: Galatasaray está bajo la lupa en Turquía por, presuntamente, violar topes de contratación y exceder sus expectativas económicas, ¿y de la nada resulta que puede aspirar a un fichaje que otros poderosos de Europa han descartado por costoso?



Eso por no mencionar otros detalles como que para James no sería atractiva una Liga como la de Turquía pues ha dicho hasta el cansancio que espera llegar a una liga top; que si la alternativa es un préstamo, de entrada Real Madrid lo descartará; que si ofrecen pagar una parte del salario, ¿a quién le endilgarán el resto? Florentino Pérez lo que necesita es quitarse esa carga nominal... Y así. Muchas dudas y hechos que van en contra del rumor, uno más en medio de la incertidumbre que reina sobre el futuro de James.