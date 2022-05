¿Borré, Quintero y Díaz juntos? Gallardo buscó al guajiro para River

La temporada que se está cerrando en el fútbol europeo para los colombianos, ha sido una de las mejores del tiempo reciente. Dos colombianos ya se han coronado campeones de torneos europeos locales y a nivel continental. Es el caso de Rafael Santos Borré, que conquistó la Europa League.



El atacante colombiano habló con el programa El Vbar de Caracol Radio, sobre la conquista con los alemanes. Además, contó una infidencia, de cuando Marcelo Gallardo, en River con Borré y Quintero, quiso contratar a Luis Díaz.



Opción de Luis Díaz para llegar a River, por pedido de Gallardo: Marcelo no me pidió literalmente que hablara con él, pero habló conmigo y Juanfer, le gustaba mucho Luchito, lo que hacía. Pero siempre tuvo la intención de llevarlo, sentía que era el mejor remplazo del Pity Martínez. Tenía todo para darnos el desequilibrio. Marcelo estuvo muy interesado, lo quiso llevar. Las negociaciones con Junior fueron difíciles.



El camino para él hubiera sido igual, llegando o en otro lado. Para nosotros es un orgullo tenerlo en la selección.



Reacción por el título: felices por ese título tan lindo, luchado, por lo que enfrentamos. Ahora podemos disfrutar de ese logro tan importante para mí y el club. Al cobrar el penalti, me pasaban muchas emociones en la cabeza, era definitivo. Anímicamente jugaba mucho lo que pasara, si lo erraba, les daba vida y no sé cómo iba a afectar al equipo. Confiaba en que iba a hacer gol al patear. Cuando Trapp me da la pelota, le vi la confianza que tenía en mí y me generó eso, ellos confiaron en mí.

Momento decisivo del penalti final: miraba al portero, cómo se tiraba, si aguantaba mucho o si se jugaba. Analizaba la situación. No había tomado la decisión cuando me tocaba patear. En el camino al penalti, desde la mitad de la cancha, iba pensando en qué decisión tomar. Cuando me dieron la pelota, me convencí en cruzarla. Si me la tapaba, era mérito de él.

Complicación de la Bundesliga: es una liga competitiva, nos costaban algunos juegos. Siempre veníamos de jugar la UEL, con viajes largos. Nos tocaba llegar a jugar el fin de semana. En la Bundesliga son partidos exigentes. Los compañeros me dijeron que aquellos que estaban concentrados en torneos europeos, era difícil que mantuvieran un buen ritmo en la liga, a excepción de Bayern, Dortmund y Leipzig. Sin embargo, para los otros clubes se hace difícil, a nosotros nos costaba. El entrenador rotaba poco el equipo, hacia uno o dos cambios.



El gol llegó en el momento preciso, fue un golpe anímico donde no se nos podía escapar. Mis compañeros y yo sentíamos que las fuerzas se nos iban acabando, pensamos que el empate se tenía que dar lo más pronto posible. Se nos dio y fue un golpe anímico.



Regreso a River en su momento: esa ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, de mi carrera. Tuve muchas oportunidades de quedarme en Europa, para jugar y competir. Creo que el venir a Sudamérica me iba a potenciar para seguir creciendo y tener a Marcelo Gallardo significó mucho para mí, para crecer como jugador.



En Colombia hay entrenadores con mucha capacidad para dirigir a la selección. Falta ver qué decisiones diligénciales se tomen. Nosotros como jugadores debemos seguir el camino con quien elijan. Por otro lado, con un entrenador extranjero como Pékerman la selección fue exitosa. A nivel dirigencia, deben tomar la mejor dirección, para que sea la más adecuada.