Balance de colombianos el fin de semana: ¡varios gritaron campeón!

Fin de semana de definiciones en el fútbol del exterior. Varios colombianos sonrieron con títulos, goles, victorias# y clasificaciones importantes, mientras que otros más se amargaron con descensos.



A continuación el balance de los cafeteros en sus respectivos partidos:

Arqueros

David Ospina: fue suplente el domingo en la victoria 0-3 del Napoli en casa del Spezia.

Camilo Vargas: fue titular el sábado en la clasificación del Atlas a la final de la Lig MX. Aunque su equipo perdió 4-2 en casa de Tigres, el global terminó 5-4 a su favor.

Defensas

Óscar Murillo: fue suplente el domingo en la clasificación del Pachuca a la final de la Liga MX. Su equipo venció 3-0 al América para un global de 4-1.

Yerry Mina: no jugó el domingo en la derrota 5-1 del Everton en casa del Arsenal.

Carlos Cuesta: no jugó el sábado en empate a cero del Genk belga en casa del KV Machelen.

Daniel Muñoz: no jugó el sábado en empate a cero del Genk belga en casa del KV Machelen.

Davinson Sánchez: fue titular el domingo en la goleada 0-5 del Tottenham en casa de Notwich. Disputó la totalidad del encuentro.

Frank Fabra: fue titular el domingo en la victoria 3-0 de Boca Juniors contra Tigre. Disputó la totalidad del encuentro, marcó al minuto 68 y su equipo quedó campeón de la Liga Argentina.

​Jhon Lucumí: fue titular el sábado en empate a cero del Genk belga en casa del KV Machelen. Disputó la totalidad del encuentro.

Johan Mojica: no jugó el domingo en la victoria 3-1 del Elche frente al Getafe.

Jeison Murillo: jugó el sábado en la derrota 2-0 de Celta en casa del Valencia. Ingresó al minuto 70.

Helibelton Palacios: fue suplente el domingo en la victoria 3-1 del Elche frente al Getafe.

Santiago Arias: fue suplente el domingo en el empate a cero del Granada con Espanyol. Su equipo descendió a segunda división española.

Deiver Machado: jugó el sábado en el empate a uno del Lens contra el AS Monaco. Ingresó al minuto 69.

Yerson Mosquera: fue suplente el domingo en la derrota 3-1 del Wolverhampton en casa de Liverpool.

Yairo Moreno: no jugó el domingo en la clasificación del Pachuca a la final de la Liga MX. Su equipo venció 3-0 al América para un global de 4-1.

Mediocampistas

Juan Guillermo Cuadrado: fue suplente el sábado en la derrota 2-0 de la Juventus en casa de la Fiorentina.

Matheus Uribe: jugó el domingo en la victoria 3-1 del Porto frente al Tondela. Ingreso al minuto 83 y su equipo quedó campeón de la Copa de Portugal.

Victor Cantillo: fue suplente el domingo en el empate a uno del Corinthians con Sao Paulo.

Wilmar Barrios: fue titular el sábado en la derrota 1-0 del Zenit ruso en casa del FC Nizhny. Disputó la totalidad del encuentro.

Steven Alzate: fue suplente el domingo en la victoria 3-1 del Brighton contra el West Ham.

Jorman Campuzano: jugó el domingo en la victoria 3-0 de Boca Juniors contra Tigre. Ingresó al minuto 88 y su equipo quedó campeón de la Liga Argentina.

Kevin Agudelo: fue titular el domingo en la derrota 0-3 del Spezia frente al Napoli. Jugó 73 minutos.

Éder Álvarez Balanta: no jugó el domingo en el empate a uno del Brujas con Anderletch. Su equipo quedó campeón de la Liga de Bélgica.

Delanteros

Falcao: jugó el viernes en la derrota 2-4 del Rayo Vallecano frente a Levante. Ingresó al minuto 71.

Alfredo Morelos: no jugó el sábado en la victoria 2-0 del Rangers escocés contra Hearts por lesión. Su equipo quedó campeón de la Copa de Escocia.

Luis Díaz: fue titular el domingo en la victoria 3-1 de Liverpool frente al Wolverhampton. Su equipo no pudo ganar la Premier League.

Luis Fernando Muriel: no jugó el sábado en la derrota 0-1 del Atalanta frente al Empoli.

Luis Suárez: fue titular el domingo en el empate a cero del Granada con Espanyol. Jugó 61 minutos, pero su equipo descendió a segunda división española.

Juan Camilo Hernández: jugó el domingo en la derrota 2-1 del Watford en casa del Chelsea. Ingresó al minuto 72.

Duván Zapata: fue titular el sábado en la derrota 0-1 del Atalanta frente al Empoli. Disputó la totalidad del encuentro.

Cristian Arango: fue titular el sábado en la victoria 0-2 de Los Ángeles FC en casa del Columbus Crew. Disputó la totalidad del encuentro.

Carlos Bacca: jugó el domingo en el empate a cero del Granada con Espanyol. Ingresó al minuto 85, pero su equipo descendió a segunda división española.

Sebastián Villa: fue titular el domingo en la victoria 3-0 de Boca Juniors contra Tigre. Disputó la totalidad del encuentro, asistió al minuto 45+4 y 86, y su equipo quedó campeón de la Liga Argentina.

Roger Martínez: fue titular el domingo en la derrota 3-0 del América en casa de Pachuca. Su equipo perdió el pase a la final de la Liga MX.