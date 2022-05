En Cali no ha preocupación por el arbitraje en Copa frente a Boca

Este lunes, el Deportivo Cali realizó su desplazamiento a Buenos Aires para afrontar el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, en el cual enfrentará a Boca Juniors, en búsqueda de consolidar la clasificación a siguiente fase.



El mediocampista Jimmy Congo contó cómo han preparado el partido más importante de la temporada.

“El equipo ha venido trabajando muy bien, los partidos anteriores que hemos tenido en Libertadores, creo que hemos hecho un excelente juego en todos los compromisos. Lo hemos entendido desde la parte futbolística y táctica, además como lo hemos tenido que cuidar donde se ha hecho muy bien”.



Habló de su preparación personal: “en este partido contra Boca que es tan importante vamos a sacar un buen resultado. A nivel personal, creo que me he venido preparando muy bien física y mentalmente. Será importante para esta fase que viene de la copa”.



Mencionó la mejoría que ha tenido el rival en los últimos juegos: “ellos han venido teniendo un nivel importante en el torneo local, han explotado esas individualidades, por ahí los hemos visto. Sabemos que lo más importante y en el que nos tenemos que hacer fuertes es la pasada de los laterales, ellos intentan una segunda opción que es el fútbol interno, donde Enrique Camargo, el volante que el profe decida o yo, vamos a estar muy concentrados para hacer una estrategia de juego y poder contrarrestar eso”.



Tuvo en cuenta la confianza que les ha brindado Dudamel desde el primer partido de la copa: “es bueno que el profe nos haya dado esa confianza, pero aparte de eso es fundamental en nosotros, que nos hemos demostrado en terreno de juego y los entrenos, es lo que le transmitimos al profe, el equipo y la hinchada”.



Fue interrogado sobre los últimos juegos de Boca, en los que el arbitraje ha sido cuestionado: “nosotros de lo único que nos preocupamos es de lo futbolístico, lo que ellos puedan dar desde su desempeño por ejemplo, Darío Benedetto en el área con sus movimientos y remates, lo externo no nos preocupa tanto, porque al final lo que importa es si el equipo la mete al arco, en poder defendernos bien, saber contrarrestar eso y lo demás debemos manejarlo como profesionales”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15